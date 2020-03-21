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كورونا يكافئ كبار أوروبا

السبت 21/مارس/2020 - 05:39 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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تلقت الأندية الرياضية الكبيرة في قارة أوروبا أنباء سارة بسبب فيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.

وشهد العالم في الفترة الأخيرة انتشار فيروس كورونا المميت والذي تسبب في إلغاء وتعطيل كل الدوريات في العالم.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن انتشار فيروس كورونا سيؤثر على سوق الانتقالات الصيفية بشكل كبير جدا وبالتحديد على أسعار اللاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن توقف الدوريات بسبب انتشار كورونا تسببت في خسائر كبيرة جدا للعديد من الأندية بل وأعلنت أندية أخرى عن التضحيه بالعديد من اللاعبين من أجل توفير موارد مالية لها.

وكشفت الصحيفة أن انتشار فيروس كورونا سيخفض أسعار الصفقات في العالم بأجمعه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ولن يتمكن أي نادي من دفع مبلغ 100 مليون يورو لضم لاعب وبالتالي سيتم تقليل قيمة الصفقات.

وتعتبر هذه الأنباء سعيدة بالنسبة لبعض الأندية الكبيرة في قارة أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة الذين يرغبون في ضم صفقات قوية مثل كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز وغيرهم.
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