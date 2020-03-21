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خاص - "الفجر الفني" يكشف تفاصيل كليب "واقع مجنون" للديفا سميرة سعيد

السبت 21/مارس/2020 - 05:52 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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انتهت الديفا سميرة سعيد، من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي حملت عنوان "واقع مجنون"، وذلك استعدادًا لطرحها اليوم.

وقال الموزع محمد عرام، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه سعيد بالتعاون مع سميرة سعيد ولاسيما وأنهما يتعاونان سويًا منذ 35 عامًا، والأغنية تنتمي للون الـ "Latin" وهي مختلفة.

وأضاف محمد عرام، أن الأغنية راقصة ومبهجة وتتحدث عن تقلب الأوضاع وتدعو للتفاؤل والايجابية، معلقًا: "أنا بحبها جدًا لأنها مختلفة وليها علاقه بالأزمات عمومًا وبها رسالة للتفاؤل".

يذكر أن الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أشرف سالم وتوزيع محمد عرام والكليب من إخراج نضال هاني.


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