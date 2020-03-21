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ليفاندوفسكي يكشف تفاصيل اقترابه من الانضمام لصفوف ريال مدريد

السبت 21/مارس/2020 - 05:10 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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كشف اللاعب الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني عن تفاصيل اقترابه من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني قبل بضعة سنوات أثناء تواجده مع نادي بورسيا دورتموند الألماني عام 2013.


وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية اليوم:" نعم كنت قريب من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013 هذه حقيقة بالطبع كانت هناك فرصة للذهاب إلى إسبانيا أو إلى أي نادٍ كبير في بلد آخر، لكن ذلك لم يكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي".


وأضاف اللاعب الدولي البولندي:"في ألمانيا كنت قادرًا على الوصول إلى أفضل مستوياتي، لذلك لم تكن المغادرة مشكلة بالنسبة لي أنا متواجد بأحد أفضل الأندية في العالم، وأشعر بسعادة بالغة هنا، كما أننا نمتلك تشكيلة عالية المستوى، ومن السهل للغاية اللعب بشكل جيد في هذا الفريق".


يذكر أن اللاعب الدولي البولندي ليفاندوفسكي قد انضم لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013 قادما من صفوف نظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني.
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