ساني يرغب في الانتقال لعملاق الدوري الاسباني علي بايرن ميونيخ







كشفت تقارير صحفية انجليزية اليوم عن رغبة اللاعب الدولي الألماني ساني جناح نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والانضمام لصفوف أحد قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد و برشلونة.





وقالت صحيفة صن الإنجليزية:" هناك تطور جديد بشأن مستقبل اللاعب الدولي الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بعد أن أشارت ااتقارير إلى أن ريال مدريد وبرشلونة الاسباني دخلا مؤخرًا في منافسة قوية مع بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات اللاعب الدولي الألماني ساني من صفوف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".





وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة:" اللاعب الدولي الألماني ساني تفاعل مع اهتمام قطبي إسبانيا بضمه، وباتت رغبته واضحة في الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي خاصة بعد حرمان مانشستر سيتي من المشاركة لمدة عامين في البطولات الأوروبية".