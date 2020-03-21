انفراد - ننشر كواليس تصوير كليب أحمد سعد الجديد "أزمة وهتعدي" للتوعية من "كورونا" (صور)













طرح الفنان أحمد سعد، كليب جديد بعنوان "أزمة وهتعدي" منذ أيام قليلة وذلك للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي بات يهدد سلامة وأمن كل الشعوب بكافة أنحاء العالم.وحصل "الفجر الفني" من مصادره الخاصة على الصور الخاصة بكواليس تصوير الكليب والذي تم إخراجه بعدسة المخرج والمصور محمود بومبو، وقام أحمد سعد بطرحه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وقناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.جدير بالذكر أن أغنية "أزمة وهتعدي" هي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد، وقام باخراج الكليب محمود بومبو.على جانب آخر، انتهى الفنان أحمد سعد من تسجيل أغنية جديدة وهي تتر مسلسل البرنس من بطولة الفنان محمد رمضان، وتعاون سعد من خلالها مع الملحن وليد سامي، والأغنية تحمل عنوان مغيش حاجة صعبة وهي من كلمات محمد المصري وألحان وليد سامي وتوزيع عمر الخضري.جدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي ومن إنتاج شركة سينرجي لصاحبها تامر مرسي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم ومنهم نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.