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إصابة أحد موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي بكورونا

السبت 21/مارس/2020 - 06:15 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مروة عبدالعزيز
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أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي اليوم إصابة أحد موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية".

وقال المكتب الصحفي لنائب الرئيس الأمريكي في البيان إن أحد أعضاء مكتب نائب الرئيس جاءت نتيجة اختباره المعملي إيجابية وتأكدت إصابته بالفيروس.

ونفى البيان أي اتصال قريب لنائب الرئيس بنس أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الشخص المصاب، مشيرا إلى أن نائب الرئيس تم إعلامه بالأمر مساء الجمعة، ولم يذكر البيان اسم الشخص المصاب.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتحول انتشار مرض إلى وباء حين يصيب العديد من دول العالم، ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة، في حين يصبح وباء عندما تنتقل العدوى حول العالم بين السكان المحليين للكثير من الدول على نطاق واسع.

وأحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال أدهانوم: "لم نر من قبل وباء عالمي يشعل شرارته فيروس كورونا، كما لم نشهد وباء يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "وصف الوضع بالوباء العالمي، لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وتابع "أدهانوم" قائلا إن تصنيف انتشار الفيروس الجديد لا يُغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية وما يجب أن تفعله الدول.
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الكلمات المفتاحية

عدو خفي صحة عالمية تفشي الفيروس

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