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لاعب ريال مدريد يقترب من الانتقال الى الدورى الإيطالي

السبت 21/مارس/2020 - 04:19 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمي
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أكدت تقارير صحفية ايطالية اليوم اقتراب مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش من الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والانتقال الي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


وقالت صحيفة لاجازيتا الإيطالية:" مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب الدولي الصربي لوكا يوفيتش مطلوب في الدوري الإيطالي الممتاز حيث يستهدف نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع المهاجم الدولي الصربي يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهناك منافسة أيضاً مع نابولي على ضم اللاعب من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني".


يذكر أن اللاعب الدولي الصربي البالغ من العمر 22 عاما قد انضم لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل مبلغ قدره 60 مليون يورو.


لكن عدم اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان علي اللاعب هذا الموسم دفعه للتفكير في الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
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