باريس سان جيرمان يحرم ريال مدريد من مبابي









يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن العرض المقدم من إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي، إذا تم الموافقة عليه، سيهدد حلم ريال مدريد في التوقيع مع مبابي خلال الخمس سنوات المقبلة.





ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022.





وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان سيعرض على مبابي راتبًا سنويًا بقيمة 60 مليون يورو صافي بالإضافة إلى مكافآت لإقناعه بتمديد عقده.