Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان يحرم ريال مدريد من مبابي

السبت 21/مارس/2020 - 03:42 ص
Advertisements
مبابي
مبابي
محمد الدمتناوي
Advertisements



يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن العرض المقدم من إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي، إذا تم الموافقة عليه، سيهدد حلم ريال مدريد في التوقيع مع مبابي خلال الخمس سنوات المقبلة.


ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022.


وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان سيعرض على مبابي راتبًا سنويًا بقيمة 60 مليون يورو صافي بالإضافة إلى مكافآت لإقناعه بتمديد عقده.


ويخطط ريال مدريد الإنتظار حتى صيف 2021 من أجل التوقيع مع مبابي، حتى لا يرحل عن الفريق الفرنسي مجانا، وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه الفريق الملكي مع تشيلسي من أجل التوقيع مع إدين هازارد.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 20 مارس: ضربة قاتلة حلم الريال يوافق على الانتقال لبرشلونة.. وفاة أحد أفراد عائلة نجم الملكي بسبب كورونا.. بيريز يخطط لصفقة القرن الكبري

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. برودة وأمطار على هذه المناطق

منذ ساعتين

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

06:40 م

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

03:08 ص

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status