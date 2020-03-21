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بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''

السبت 21/مارس/2020 - 03:55 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة أخيها ووالدتها منذ صغرهم مهنئة لها بمناسبة "عيد الأم".

وكتبت "ميرهان" على هذه الصور قائلة: "ربنا يخليكي لينا يارب، طول ما إنتي بخير أنا بخير".

وتابعت "ميرهان" قائلة: "كل سنة وإنتي طيبة يا ماما، شفتوني وأنا صغيرة".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "ربنا يخليهالك يارب ويباركلك في عمرها وزي القمر كلكم وانتي طبعا قمرين بحبك قوي".

وبادلتها "ميرهان" التعليق قائلة: "حبيبتي شكرًا بجد".

يذكر أن أخر أعمال "ميرهان" في مسلسل "ختم النمر" والذي دارت أحداثه حول العديد من المشاكل بسبب حب شخصية عمر النمر لهنادي التي تزوج منها أخيه "سلطان'' وأخذت القصة مجراها حول قضية الأثار والعديد من الخبايا الأخرى.

وشارك في مسلسل "ختم النمر" كلا من أحمد صلاح حسني، كريم العمري، إسلام جمال، ميريهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، تميم عبده، تامر شلتوت وآخرين، و تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.

بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
بهذه الصور.. ميرهان حسين تعايد والدتها عبر "إنستجرام''
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