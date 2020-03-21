بعد رحيل عاشور وإكرامي ... هل يرحل صالح جمعة ؟















أصبحت أخبار رحيل النجمين شريف إكرامي حارس المرمى، وحسام عاشور نجم خط الوسط وقائد النادي الأهلي عن القلعة الحمراء، هي الأخبار الطاغية على الساحة الرياضية المحلية في الوقت الحالي.









رحيل عاشور









وتفاجئت جماهير الأهلي أمس الجمعة، بإعلان إدارة النادي الأحمر عدم تجديد عقد عاشور مع الأهلي، ليكون بذلك الموسم الحالي هو آخر مواسم صاحب الـ34 عاماً، منذ تصعيده للفربق الأول عام 2003.









وقرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، أن عاشور سبكون خارج حساباته خلال الفترة المقبلة، مما أجبر إدارة الأحمر على عدم تجديد عقد اللاعب، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.







وخيرت الإدارة عاشور بين إقامة مهرجان تكريم له نظيراً لعطائه مع القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية، مع إمكانية السفر لأوروبا، لتلقي كافة الدراسات اللازمة، كي يعود للأهلي كادراً إدارياً في المستقبل.











وقرر عاشور الإستمرار في الملاعب، ليكون قائد الأهلي على موعد مع الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.











رحيل شريف إكرامي







كما أعلن مجلس إدارة الأهلي اليوم، توجيه الشكر لحارس مرمى الفربق شريف إكرامي، بعد مجوداته مع الفريق طوال 10 سنين ماضية.







وكان إكرامي قد أعلن في وقت سابق عن نهاية مسيرته مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.









وقبلت إدارة الأحمر أمس رسمياً، طلب شريف إكرامي بالرحيل عن الأهلي، لتنتهي مسيرته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.















موقف صالح جمعة









ولا بزال موقف صانع ألعاب الفريق صالح جمعة غامضاً من الإستمرار مع الأهلي حتى الآن.









ويعد.جمعة أبرز المرشحين لمغادرة الأهلي بنهاية الموسم، في ظل الأزمات التي دخل فيها مع فايلر.







وكانت أبرز أزمات صالح جمعة مع فايلر، حينما تبادلا التصريحات، حيث صرح جمعة أن فايلر يتعمد إستبعاده من التشكيل، بينما رد فايلر بأن جمعة سيكون خارج حساباته.









ورغم أن جمعة سيكون خارج حسابات فايلر، إلا أن جمعة موففه مختلف نسبياً عن عاشور، وذلك لأن عقده مازال ممتد لمدة عامين.







وترغب إدارة الأهلي في تحقيق مقابل مادي من بيع جمعة، عكس موقف عاشور، والذي سيرحل دون مقابل.