تعرف على أرقام أحمد فتحي مع الأهلي











تدور الشكوك في الوقت الحالي، حول إمكانية رحيل النجم المخضرم أحمد فتحي نجم النادي الأهلي عن القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الجاري.









وأصبحت الأخبار متضاربة حول النجم الدولي المصري، الذي يسعى الأهلي لتأمين خدماته لفترة قادمة، بطلب من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وفي الوقت ذاته، ترغب إدارة بيراميدز في ضمه بمقابل مادي ضخم، بحسب التقارير.





وبالتأكيد سيمثل "الجوكر" إضافة هائلة لأي فريق يتواجد به مستقبللاً، سواء بقي في الأهلي، أو إنتقل لبيراميدز.









أرقام أحمد فتحي مع الأهلي





خاض أحمد فتحي 17 مباراة مع النادي الأهلي في جميع البطولات، تمكن من صناعة هدفين، دون تسجيل أي أهداف.





ولعب فتحي 8 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومثلها في بطولة الدوري، ومباراة وحيدة في بطولة كأس مصر، بمجموع دقائق لعب 1353 دقيقة.









وفي مشاركاته الكلية مع الأهلي، منذ إنضمامه عام 2007، ومشاركته رسمياً مع الفريق الأول في شتاء عام 2008 بعد فترة إعارة مع فريق كاظمة الكويتي، خاض فتحي 428 مباراة مع نادي القرن، بواقع 260 مباراة في بطولة الدوري المصري، 102 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، 20 مباراة في بطولة كأس مصر، 6 مباريات في بطولة السوبر المصري، مبارتين في بطولة السوبر الأفريقي، و7 لقاءات في بطولة كأس العالم للأندية.





وتمكن فتحي من تسجل 29 هدفاً مع الأهلي بجميع البطولات، بواقع 19 هدفاً في بطولة الدوري، 6 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، و4 أهداف في بطولة كأس مصر.