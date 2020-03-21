هل غسل اليدين بالصابون فقط كاف للقضاء على "كورونا"؟ (فيديو)

طالب الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن استخدام كحول بنسبة 70 % يقتل أي فيروس، لافتًا إلى أنه أقل من ذلك يقاوم الفيروس، ويسبب أذي للجلد.





وشدد "حتة"، على أن "الصابون والماء كفيل بقتل فيروس كورونا بشرط أن يصل إلى جميع أماكن اليد، وبين الأصابع".





أما الدكتور أشرف عقبة رئيس وحدة المناعة بجامعة عين شمس، فقد قال خلال لقائه ببرنامج "المواجهة مع النفس" بفضائية "القاهرة والناس"، أن غسل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء والصابون بشكل متقن يقتل أي فيروس.





فيما قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن هذا الفيروس يتعلق بالأسطح الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية، فيجب تنظيف جميع الأسطح بالماء والصابون.



