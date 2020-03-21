Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل غسل اليدين بالصابون فقط كاف للقضاء على "كورونا"؟ (فيديو)

السبت 21/مارس/2020 - 06:47 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
Advertisements
طالب الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن استخدام كحول بنسبة 70 % يقتل أي فيروس، لافتًا إلى أنه أقل من ذلك يقاوم الفيروس، ويسبب أذي للجلد.

وشدد "حتة"، على أن "الصابون والماء كفيل بقتل فيروس كورونا بشرط أن يصل إلى جميع أماكن اليد، وبين الأصابع".

أما الدكتور أشرف عقبة رئيس وحدة المناعة بجامعة عين شمس، فقد قال خلال لقائه ببرنامج "المواجهة مع النفس" بفضائية "القاهرة والناس"، أن غسل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء والصابون بشكل متقن يقتل أي فيروس.

فيما قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن هذا الفيروس يتعلق بالأسطح الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية، فيجب تنظيف جميع الأسطح بالماء والصابون.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشفت الوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة، مؤكدة على عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا صحة عالمية الايدي الاجراءات الوقائية 39 حالة

أخبار تهمك

ماذا تفعل عندما تشعر بأعراض كورونا؟.. "الصحة" تجيب!

منذ أقل من ساعتين

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ 14 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

متخصص في علم الفيروسات: الوضع في مصر ما زال تحت السيطرة.. و"الصابون يقتل كورونا"

استشاري أمراض جلدية يحذر من استخدام الكحول بكثرة في التطهير

يذيب الجلد.. رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من الكحول

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

07:20 ص

"حان الوقت للعزلة".. ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

06:38 ص

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

06:40 م

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

03:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status