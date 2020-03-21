كريم الحسيني: "اللي يحب والدته ما يزورهاش في عيد الأم علشان يجنبها عدوى كورونا"





عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

نشر الفنان كريم الحسيني، صورة جديدة له برفقة والدته مهنئا لها بمناسبة عيد الأم، وذلكوكتب "الحسيني" على هذه الصورة قائلا: "بحبك ربنا يخليكى لينا يا أمي ويحفظك ويبارك لنا فى عمرك،، لو بتحب أمك متزورهاش فى عيد الأم، خافوا على أهلكم من العدوى".وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "كل سنة وهي طيبة وبخير وصحة وسعادة ربنا يحفظها ويسعدها ويبارك في عمرها ويخليكم لبعض".يذكر أن "الحسيني" قدم العديد من المسلسلات منها رأفت الهجان، رفع الستار، اه من حوا، حكايات السندباد البحري، ستائر الخوف، حقي برقبتي، أزمة سكر، ملك روحي، رياح الشرق، السائرون نياما، حكايات زوج معاصر، نصيبي وقسمتك.وشارك "الحسيني" في عدة أفلام منها ليالي الحب، معالي الوزير، النعامة والطاووس، درب البهلوان، أدم بدون غطاء، اللعب مع الكبار، المولد.