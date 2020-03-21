تعرف علي قائمة لاعبي كرة القدم المصابين بفيروس كورونا الجديد







انتشر فيروس كورونا في الأيام الماضية بالدول الأوربية بشكل كبير وأصيب العديد من اللاعبين بهذا الفيروس أولهم كان المدافع الدولي الإيطالي روجاني واللاعب الدولي الفرنسي ماتويدي لاعبا نادى يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي ثلاث لاعبين من نادي ليستر سيتي الإنجليزي و 5 لاعبين في صفوف نادي سامبدوريا الإيطالي كما أعلن نادي فالنسيا الاسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابة 5 حالات إيجابية عقب إجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني من ضمنهم إيزيكيل جاراي مدافع فالنسيا الذي أعلن في وقت سابق، إصابته بفيروس كورونا المستجد.