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بهذه الكلمات.. إدوارد يعايد والدته الراحلة في "عيد الأم"

السبت 21/مارس/2020 - 02:38 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان إدوارد صورة لوالدته الراحلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معبرًا عن حبه واشتياقه لها بمناسبة عيد الأم.

وكتب "إدوارد" على هذه الصورة قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا أمي ربنا يرحمك مش هنسى ابدا وانتي بتدعيلي كل شوية وصورتك عشان اشوفك دايما قدامي وانتي بتدعيلي وحشتيني اوي.

وعلق أحد المتابعين قائلًا: "تعيش وتفتكر ربنا يرحمها ويرحم موتانا ويصبرنا على فراقهم".

يذكر أن "إدوارد" فنان ومغني شارك في العديد من الاعمال الفنية منها فين قلبي، غش الزوجية، الجيل الرابع، كابتن مصر، الرجل الأخطر، عيش حياتك، صاحب السعادة، القيصر، ولي العهد، الفلتة، أبو البنات، لمعي القط.

وقدم "إدوارد" العديد من البرامج منها برنامج "فين دى" يذاع كل خميس من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء على إذاعة نغم اف ام.


بهذه الكلمات.. إدوارد يعايد والدته الراحلة في "عيد الأم"
بهذه الكلمات.. إدوارد يعايد والدته الراحلة في "عيد الأم"
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