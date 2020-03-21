Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق لهيفاء وهبي على نبأ إصابتها بفيروس "كورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 01:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أعادت الفنانة هيفاء وهبي، نشر صورة شائعة خبر نشرته وسائل إعلام عربية، تفيد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها الى احد المستشفيات للعلاج وذلك عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

وعلقت: "‏ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون وان الصحيفة محتارة".

وأضافت في تغريدتها: "وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد شكرا".

يذكر ان عددا من الفنانين اعلنوا اصابتهم بفيروس كورونا، على رأسهم الممثل الاميركي طوم هانكس وزوجته، ونجمة مسلسل "لا كازا دي بابيل" ايتزيار ايتونو.



Advertisements

أخبار تهمك

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. برودة وأمطار على هذه المناطق

منذ 34 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف سر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 20 مارس: ضربة قاتلة حلم الريال يوافق على الانتقال لبرشلونة.. وفاة أحد أفراد عائلة نجم الملكي بسبب كورونا.. بيريز يخطط لصفقة القرن الكبري

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

06:40 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status