أول تعليق لهيفاء وهبي على نبأ إصابتها بفيروس "كورونا"

وأضافت في تغريدتها: "وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد شكرا".





يذكر ان عددا من الفنانين اعلنوا اصابتهم بفيروس كورونا، على رأسهم الممثل الاميركي طوم هانكس وزوجته، ونجمة مسلسل "لا كازا دي بابيل" ايتزيار ايتونو.











