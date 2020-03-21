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أول تعليق لهيفاء وهبي على نبأ إصابتها بفيروس "كورونا"
السبت 21/مارس/2020 - 01:59 ص
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أعادت الفنانة هيفاء وهبي، نشر صورة شائعة خبر نشرته وسائل إعلام عربية، تفيد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها الى احد المستشفيات للعلاج وذلك عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر".
وعلقت: "ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون وان الصحيفة محتارة".
وأضافت في تغريدتها: "وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد شكرا".
يذكر ان عددا من الفنانين اعلنوا اصابتهم بفيروس كورونا، على رأسهم الممثل الاميركي طوم هانكس وزوجته، ونجمة مسلسل "لا كازا دي بابيل" ايتزيار ايتونو.
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