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نجم ليفربول السابق يستبعد رحيل محمد صلاح لريال مدريد

السبت 21/مارس/2020 - 02:02 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استبعد ستيف ماكمانامان، نجم ليفربول السابق، احتمالية رحيل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، إلى ريال مدريد أو برشلونة خلال الفترة المقبلة.


وكانت هناك العديد من التقارير التي أكدت اقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول، في ظل إهتمام من كبار أوروبا، أبرزهم برشلونة وريال مدريد.


وتحدث ماكمانامان خلال تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، قائلا:" أعتقد أن ما يقال عن رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني عن ليفربول خلال الفترة المقبلة مجرد شائعات".


وتابع:" في الوقت الحالي أفضل الأندية في العالم هي الأندية الإنجليزية، وليس ريال مدريد أو برشلونة، بالطبع كلاهما يريدون تدعيم صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الأداء المخيب للأمال الذي قدمه الفريقين خلال الموسم الماضي، ولكني استبعد فكرة رحيل الثنائي عن ليفربول".


ولعب ستيف ماكمانامان لليفربول، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني عام 1999.
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