كارثة في بني سويف.. إقامة سوق ليلًا بعد إلغائه (صور)

أقام عدد من بائعي الخضروات والفاكهة والعطارة والخردوات، مساء الجمعة، السوق الأسبوعي المحدد له يوم السبت من كل أسبوع، بقرية "قاي" بمركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف، على الرغم من قرار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بإلغاء الأسواق، بجميع قرى ومراكز المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.





وعلى الرغم من منع إقامة الأسواق، أقام الباعة السوق، وبدأت حركة البيع والشراء، ليلًا، وتردد على السوق المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط تجمع حاشد من الباعة والأهالي، مخالفين بذلك قرار المحافظ، وتنبيهات وزارة الصحة بالتزام المنازل، وعدم التواجد في تجمعات، خوفًا من إنتشار فيروس كورونا المستجد، بسبب تلك التجمعات التي تمثل خطرًا على المواطنين.





من جانبه أكد جمال فهمي، رئيس المجلس القروي بقرية قاي، إنه فور علمه بإقامة السوق وتواجد الباعة والأهالي، انتقل على الفور بصحبة قوة أمنية، وتم فض السوق واخلائه المنطقة المخصصة له، وصًرف الباعة، وحث الأهالي على عدم التواجد في تجمعات أو أماكن مزدحمة، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة التي تناشد المواطنين البقاء بمنازلهم قدر الإمكان.





وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد أعلن عن خطة استعدادات تضم عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح المحافظ، أنه تم تعليق التوقيع بالبصمة الإلكترونية، مؤقتًا، للعاملين بالديوان العام والدواوين العامة للوحدات المحلية، واستبدال ذلك بالدفاتر الورقية في تسجيل الحضور والانصراف للموظفين، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



