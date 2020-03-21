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والدة شهيد تروي تفاصيل آخر أيام في حياة نجلها

السبت 21/مارس/2020 - 09:08 ص
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والدة الشهيد
والدة الشهيد
مروة عبدالعزيز
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قالت إيمان غريب، والدة الشهيد الرائد شريف محمد عمر: إن نجلها ظل في رفح 10 أشهر، وآخر 3 شهور كان مستقرا في رفح.

وأضافت خلال لقاءه ببرنامج "نظرة" الذي يعرض عبر فضائية "صدي البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق أمس الجمعة، أنه خلال هذه الفترة كان الشغل كتير والدنيا صعبة، وفي هذه الفترة استشهد أبطال كثير من القوات المسلحة وكان الشهيد بيحكي لي قصة كل واحد منهم".

وتابعت: "واكتشفت في النهاية إن كلهم عارفين بعض وكلهم مع بعض، وكانوا بيزعلوا على بعض لدرجة أنهم كانوا بيقولوا ياريتني مكانه، فكانوا يتمنون اللحاق بمن سبقوهم.. وكلهم بيطلبوا الشهادة وربنا بيحقق أمانيهم".

واستشهد البطل شريف محمد عمر بعد اشتباهه في أحد المنازل واكتشف بداخلها وكرا به عبوات ناسفة وانفجرت إحدى العبوات الناسفة بواسطة جهاز تحكم ليستشهد على إثرها البطل الرائد شريف محمد عمر.

ومن ناحيته، قال المقدم أركان حرب محمود عبده علي هلال: إن أبطال القوات المسلحة لا يريدون من الوطن أي شيء إلا أن يكون آمنًا مطمئنًا.

وأضاف، خلال افتتاح الدورة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنهم يقاتلون بشرف وبطولة في ميدان المعركة.

وتابع: "الشهيد البطل شريف محمد عمر، طلب مني تفتيش بعض الأماكن، وبمجرد وصوله اشتبه في أحد المنازل، وأمر من معه بتأمين المنزل من الخارج، ثم دخل وحيدا المنزل واكتشف وكرًا به عبوات ناسفة، وفي هذا الوقت كانت هناك سيدتان حول المنزل، ودخلتا بيتًا مجاورًا على مسافة 50 مترًا، ثم انفجرت إحدى العبوات الناسفة بواسطة جهاز تحكم استشهد على إثره البطل شريف".

وقال: "خرج من المنزل 25 تكفيريا، وطالبوا القوات بمغادرة المكان والاستسلام، وحينما وصلت، إلى المنطقة، اخترت الترجل لسرعة الوصول؛ نظرًا لصعوبة التضاريس والأرض في المنطقة، ثم اتخذنا خطوات نحو جثمان الشهيد، وفي آخر قفزة، كان عمرو عادل تلقى طلقة في خوذته، وبمجرد الوصول لجثمان الشهيد، أعطيت أوامر لبعض الملازمين، وفي أثناء سحب الجثمان أصبت بطلقة في يدي ولكن لم أترك جثمان الشهيد".

واستطرد: "طلبت العناصر التكفيرية من أحد المجندين الاستسلام، مرددين أنه مرتد وكافر، لكنه رفض ذلك، وزاد النزيف عليَّ إثر إصابتي، ثم أصيب الملازم الجارحي بطلقة في صدره، وبعد أن انتهى الاشتباك هتف بأعلى صوته "والله العظيم لأرجع تاني يا رائد شريف وأجيب حقك".

وأكد أن الاشتباك مع العناصر التكفيرية ظل مستمرًا، والمقدم أيمن خالد توفيق، قال: "لو في النار هدخلك، ثم أصيب الجندي أحمد عبدالرحمن، بطلقة في القدم، وواصل قتال العناصر التكفيرية وأحدث فيهم خسائر كبيرة ناسيًا إصابته".

وتابع: "بدأت أشلاء التكفيريين تتناثر في كل مكان، وهذا الأمر شفى غليل صدورنا لأننا أخذنا ثأر الشهيد قبل أن يدفن، وتلقيت اتصالًا من أم الشهيد السيدة إيمان الغريب، شكرتني فيه على ما فعلناه من أجل ابنها شريف، وأكرر نفس الكلام: الشهيد هو صاحب الفضل عليّ وعلى كل إنسان مطمئن في هذا الوطن".

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والدة الشهيد شهيد حكاية شهيد الشهيد شريف محمد عمر أم الشهيد

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