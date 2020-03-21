Advertisements
علاء مرسي: أخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل إماراتي .. ولفت انتباهي هذا الموسم فيلم "الصندوق الأسود" (حوار)
السبت 21/مارس/2020 - 01:48 ص
Advertisements
حوار ولاء عبد الناصر
Advertisements
بشخصية وكاريزما خاصة استطاع أن يدخل قلوب الجماهير، تألق في الأدوار الكوميدية، كما أيضًا شارك بأدوار الشر بطريقته الكوميديا الخاصة، بدأ مشواره الفني على خشبة المسرح، ثم انطلق في عالم التمثيل وقدم العديد من الأدوار المميزة، وحصل على عدة جوائز منها أحسن ممثل من مسرح الثقافة الجماهيرية وأحسن ممثل في مهرجانات المسرح العربي في أكاديمية الفنون لأعوام متتالية.
أجرى "الفجر الفني" حوارًا خاص مع الفنان علاء مرسي، الذي تحدث فيه عن أعماله الفنية القادمة، تجربته في الإخراج السينمائي، تعليقه على المهرجانات الشعبية.
وإلى نص الحوار..
هل ستخوض السباق الرمضاني القادم؟
أخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل إماراتي "خاشع وناشع"، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي تراثي، تم تصويره في الإمارات في قريه قديمة تراثية، من بطولة نجوم من الإمارات وهم "عبدالله زيد، جمعة علي"، وبيحكي فتره السبعينات.
ما الشخصية التي تجسدها خلال مسلسل "خاشع وناشع"؟
أجسد شخصية مدرس مصري معار إلي الإمارات، لتصدير العلم إلي الدول العربية.
هل أنت تفضل طرح المسلسلات في السباق الرمضاني عن الأيام العادية؟
من وجهة نظري لابد من خلق سوق عرض جديد غير رمضان، وهذا أفضل أن تعرض وتكون فيه منافسة طوال العام.
رأيك في ظهور المنصات الإلكترونية لعرض المسلسلات بديلاً عن التليفزيون؟
العرض في المنصات الإلكترونية هو تطور شاشة العرض، وهذا يعتبر في صالح السوق الفني، حيث يخلق أكثر من مكان للعرض.
ماذا عن جديدك في السينما؟
أخوض تجربة الإخراج في فيلم "الحوت الأزرق"، وهو فيلم اجتماعي تشويقي، بطولة نجوم كثيرة أغلبهم وجوه شابة جديدة، بالإضافة إلى الممثلة السعودية نرمين محسن، نرمين ماهر، راندا البحيري، أحمد صيام، عماد رشاد، وهناك أغنية في الفيلم بصوت المطرب مدحت صالح.
هل ستظهر في فيلم "الحوت الأزرق"؟
أشارك بمشهد واحد فقط.
وكيف كانت تجربتك في "الحوت الأزرق" كمخرج؟
هي التجربة الثانية لي كمخرج الأولى فيلم كويتي بعنوان "بوقة فقارة" ، وكان من بطولة هيا شعيبي، أحمد العونان، سلطان الفرج، وأنا هاوي فقط وليس محترف إخراج والتجربة مثيرة ومهمة لي.
هل هناك جديد في المسرح بالنسبة لك؟
بالنسبة لي يتم تحضير عمل مسرحي مونو دراما، وهو في مرحلة الكتابة حاليًا، والعمل من بطولتي حيث إنه يعتمد على الممثل الواحد.
رأيك في المسرح حاليًا.. وتعليقك على تجربة أشرف عبد الباقى لعودة المسرح؟
إن شاء الله المسرح هيرجع مثل قديما، والدليل على هذا نجاح تجربة أشرف عبد الباقى، وخلق نجوم جديدة منها، بالإضافة إلى مسرح كايرو شو، بالنسبة لي شيء مشرف جداً.
لماذا قل تواجدك في السينما المصرية عن قديما.. وما الفيلم الذي جذبك هذا الموسم؟
في الحقيقة أنا لم أغيب عن السينما، فهي بالنسبة لي المتعة، فأنا قدمت الإخراج والتمثيل وأيضًا، وحاليا أقدم الإخراج بفيلم "الحوت الأزرق"، وقدمت قريبًا فيلم "بورصة قهوة"، الفيلم الذي جذب انتباهي هذا الموسم فيلم "صندوق الدنيا"، ولفت أيضًا انتباهي المخرج عماد البهات هو مخرج مهم وأتوقع له نجاح كبيراً خلال الفترة المقبلة.
هل علاء مرسي من جمهور المهرجانات الشعبية.. وتعليقك على منعها؟
أغاني المهرجانات لها جمهور وناجحة جداً، أنا لست من جمهورها، ولكن لا اعترض عليها إلا في شئ واحد أن لابد من اختيار كلمات لها.
ماهي أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلى قلبك؟
أحب دوري كثيرًا في فيلم "هستيريا" مع الراحل أحمد زكي.
معايير الفنان الناجح من وجهة نظرك؟
لا توجد معايير غير الموهبة وكيفية التسويق الصحيحة للموهبة.
تعليقك على اتهام مهنة التمثيل بأنها بلا أمان وتحتاج إلى واسطة؟
لا استطيع أن أقول رأي في هذا ولكن أنا من وجهة نظري أنها مهنة مثل غيرها من المهن، أحياناً تطلب واسطة وأحياناً لا.
في نهاية حديثنا.. وجه كلمة إلى جمهورك؟
أنا أقول للجمهور كلمة شكر وهو شريك في النجاح لأي فنان ولكن لابد أن يكون حريص علي تطوير ذوقه الفني.
Advertisements