علاء مرسي: أخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل إماراتي .. ولفت انتباهي هذا الموسم فيلم "الصندوق الأسود" (حوار)

هل ستخوض السباق الرمضاني القادم؟



ما الشخصية التي تجسدها خلال مسلسل "خاشع وناشع"؟



هل أنت تفضل طرح المسلسلات في السباق الرمضاني عن الأيام العادية؟



رأيك في ظهور المنصات الإلكترونية لعرض المسلسلات بديلاً عن التليفزيون؟



ماذا عن جديدك في السينما؟



هل ستظهر في فيلم "الحوت الأزرق"؟



وكيف كانت تجربتك في "الحوت الأزرق" كمخرج؟



هل هناك جديد في المسرح بالنسبة لك؟



رأيك في المسرح حاليًا.. وتعليقك على تجربة أشرف عبد الباقى لعودة المسرح؟



لماذا قل تواجدك في السينما المصرية عن قديما.. وما الفيلم الذي جذبك هذا الموسم؟



هل علاء مرسي من جمهور المهرجانات الشعبية.. وتعليقك على منعها؟



ماهي أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلى قلبك؟



معايير الفنان الناجح من وجهة نظرك؟



تعليقك على اتهام مهنة التمثيل بأنها بلا أمان وتحتاج إلى واسطة؟



في نهاية حديثنا.. وجه كلمة إلى جمهورك؟











بشخصية وكاريزما خاصة استطاع أن يدخل قلوب الجماهير، تألق في الأدوار الكوميدية، كما أيضًا شارك بأدوار الشر بطريقته الكوميديا الخاصة، بدأ مشواره الفني على خشبة المسرح، ثم انطلق في عالم التمثيل وقدم العديد من الأدوار المميزة، وحصل على عدة جوائز منها أحسن ممثل من مسرح الثقافة الجماهيرية وأحسن ممثل في مهرجانات المسرح العربي في أكاديمية الفنون لأعوام متتالية.أجرى "الفجر الفني" حوارًا خاص مع الفنان علاء مرسي، الذي تحدث فيه عن أعماله الفنية القادمة، تجربته في الإخراج السينمائي، تعليقه على المهرجانات الشعبية.وإلى نص الحوار..أخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل إماراتي "خاشع وناشع"، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي تراثي، تم تصويره في الإمارات في قريه قديمة تراثية، من بطولة نجوم من الإمارات وهم "عبدالله زيد، جمعة علي"، وبيحكي فتره السبعينات.أجسد شخصية مدرس مصري معار إلي الإمارات، لتصدير العلم إلي الدول العربية.من وجهة نظري لابد من خلق سوق عرض جديد غير رمضان، وهذا أفضل أن تعرض وتكون فيه منافسة طوال العام.العرض في المنصات الإلكترونية هو تطور شاشة العرض، وهذا يعتبر في صالح السوق الفني، حيث يخلق أكثر من مكان للعرض.أخوض تجربة الإخراج في فيلم "الحوت الأزرق"، وهو فيلم اجتماعي تشويقي، بطولة نجوم كثيرة أغلبهم وجوه شابة جديدة، بالإضافة إلى الممثلة السعودية نرمين محسن، نرمين ماهر، راندا البحيري، أحمد صيام، عماد رشاد، وهناك أغنية في الفيلم بصوت المطرب مدحت صالح.أشارك بمشهد واحد فقط.هي التجربة الثانية لي كمخرج الأولى فيلم كويتي بعنوان "بوقة فقارة" ، وكان من بطولة هيا شعيبي، أحمد العونان، سلطان الفرج، وأنا هاوي فقط وليس محترف إخراج والتجربة مثيرة ومهمة لي.بالنسبة لي يتم تحضير عمل مسرحي مونو دراما، وهو في مرحلة الكتابة حاليًا، والعمل من بطولتي حيث إنه يعتمد على الممثل الواحد.إن شاء الله المسرح هيرجع مثل قديما، والدليل على هذا نجاح تجربة أشرف عبد الباقى، وخلق نجوم جديدة منها، بالإضافة إلى مسرح كايرو شو، بالنسبة لي شيء مشرف جداً.في الحقيقة أنا لم أغيب عن السينما، فهي بالنسبة لي المتعة، فأنا قدمت الإخراج والتمثيل وأيضًا، وحاليا أقدم الإخراج بفيلم "الحوت الأزرق"، وقدمت قريبًا فيلم "بورصة قهوة"، الفيلم الذي جذب انتباهي هذا الموسم فيلم "صندوق الدنيا"، ولفت أيضًا انتباهي المخرج عماد البهات هو مخرج مهم وأتوقع له نجاح كبيراً خلال الفترة المقبلة.أغاني المهرجانات لها جمهور وناجحة جداً، أنا لست من جمهورها، ولكن لا اعترض عليها إلا في شئ واحد أن لابد من اختيار كلمات لها.أحب دوري كثيرًا في فيلم "هستيريا" مع الراحل أحمد زكي.لا توجد معايير غير الموهبة وكيفية التسويق الصحيحة للموهبة.لا استطيع أن أقول رأي في هذا ولكن أنا من وجهة نظري أنها مهنة مثل غيرها من المهن، أحياناً تطلب واسطة وأحياناً لا.أنا أقول للجمهور كلمة شكر وهو شريك في النجاح لأي فنان ولكن لابد أن يكون حريص علي تطوير ذوقه الفني.