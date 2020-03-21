Advertisements
Advertisements
Advertisements

قائمة أغلى اللاعبين.. مبابي يتصدر القائمة وصلاح يتفوق على ميسي

السبت 21/مارس/2020 - 01:05 ص
Advertisements
قائمة أغلى اللاعبين
قائمة أغلى اللاعبين
محمد الدمتناوي
Advertisements


كشفت شبكة "TransferMarkt" المختصة بأسعار اللاعبين والإحصائيات، عن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم خلال الفترة الحالية.


وشهدت الفترة الماضية توقف جميع الدوريات، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وإصابة العديد من نجوم الكرة العالمية بالفيروس اللعين.


وتصدر القائمة النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بقيمة 200 مليون يورو، وأتى خلفه في المركز الثاني الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنج لاعب فريق مانشستر سيتي بقيمة 160 مليون يورو.


وتفوق الدولي المصري محمد صلاح على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث احتل صلاح المركز الخامس بقيمة 150 مليون يورو، بينما تواجد ميسي في المركز الثامن يقيمة 140 مليون يورو.


وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم كالتالي:

1- كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان– 200 مليون يورو.

2- رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي– 160 مليون يورو.

3- نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان – 160 مليون يورو.

4- ساديو ماني لاعب ليفربول– 150 مليون يورو.

5- محمد صلاح نجم ليفربول – 150 مليون يورو.

6- هاري كين مهاجم توتنهام– 150 مليون يورو.

7- كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي – 150 مليون يورو.

8- ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة– 140 مليون يورو.

9- جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند – 120 مليون يورو.

10- أنطوان جريزمان جناح برشلونة– 120 مليون يورو.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يكشف سر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 20 مارس: ضربة قاتلة حلم الريال يوافق على الانتقال لبرشلونة.. وفاة أحد أفراد عائلة نجم الملكي بسبب كورونا.. بيريز يخطط لصفقة القرن الكبري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 20 مارس: الإعلان عن رحيل نجمي الفريق.. حقيقة انضمام الجوكر إلى بيراميدز.. القائد يُهاجم الإدارة.. الزمالك ينقض على بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

06:40 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

10:56 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status