قائمة أغلى اللاعبين.. مبابي يتصدر القائمة وصلاح يتفوق على ميسي







كشفت شبكة "TransferMarkt" المختصة بأسعار اللاعبين والإحصائيات، عن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم خلال الفترة الحالية.





وشهدت الفترة الماضية توقف جميع الدوريات، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وإصابة العديد من نجوم الكرة العالمية بالفيروس اللعين.





وتصدر القائمة النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بقيمة 200 مليون يورو، وأتى خلفه في المركز الثاني الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنج لاعب فريق مانشستر سيتي بقيمة 160 مليون يورو.





وتفوق الدولي المصري محمد صلاح على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث احتل صلاح المركز الخامس بقيمة 150 مليون يورو، بينما تواجد ميسي في المركز الثامن يقيمة 140 مليون يورو.