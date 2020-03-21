Advertisements
أسعار الذهب اليوم السبت 21-3-2020 في أسواق الصاغة
السبت 21/مارس/2020 - 12:37 ص
Advertisements
Advertisements
سجلت
أسعار الذهب أستقرار في بداية تعاملات اليوم السبت 21-3-2020، بعدما اغلقت على
تراجعات بسيطة نهاية تعاملات الأمس.
أسعار
الذهب اليوم ا السبت21-3-2020 :
وسجل سعر
جرام جرام الذهب عيار 24 نحو 760 جنيها، اليوم السبت 21-3-202،وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بين670
جنيه في المتسط جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 572 و588 جنيها.. ووصل
سعر الجنيه الذهب إلى 5 آلاف و552 جنيه.
Advertisements