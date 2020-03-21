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أسعار الذهب اليوم السبت 21-3-2020 في أسواق الصاغة

السبت 21/مارس/2020 - 12:37 ص
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أسعار الذهب اليوم السبت 21-3-2020
أسعار الذهب اليوم السبت 21-3-2020
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سجلت أسعار الذهب أستقرار في بداية تعاملات اليوم السبت 21-3-2020، بعدما اغلقت على تراجعات بسيطة نهاية تعاملات الأمس.

 

أسعار الذهب اليوم ا السبت21-3-2020 :

وسجل سعر جرام جرام الذهب عيار 24 نحو 760 جنيها، اليوم السبت 21-3-202،وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بين670 جنيه في المتسط جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 572 و588 جنيها.. ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5 آلاف و552 جنيه.   

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