أسعار الذهب اليوم السبت 21-3-2020 في أسواق الصاغة

سجلت أسعار الذهب أستقرار في بداية تعاملات اليوم السبت 21-3-2020، بعدما اغلقت على تراجعات بسيطة نهاية تعاملات الأمس.

أسعار الذهب اليوم ا السبت21-3-2020 :

وسجل سعر جرام جرام الذهب عيار 24 نحو 760 جنيها، اليوم السبت 21-3-202،وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بين670 جنيه في المتسط جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 572 و588 جنيها.. ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5 آلاف و552 جنيه.