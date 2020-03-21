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انقسام في الزمالك بسبب حسام عاشور

السبت 21/مارس/2020 - 12:43 ص
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عاشور
عاشور
الفجر الرياضي
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يدرس مسؤولي نادي الزمالك، الموقف داخل النادى بشأن فكرة ضم اللاعب حسام عاشور لاعب الأهلى.

وذلك فى ظل الاتجاه الحالى السائد داخل الأهلى لعدم تجديد تعاقد اللاعب فى ظل انتهاء عقده، بناءا على وجهه نظر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى.

وتواجه فكرة التعاقد مع عاشور اتجاهين داخل الزمالك، الأول مؤيد لفكرة ضم اللاعب خاصة وأن الفريق يحتاج للتدعيم في مركز وسط الملعب.

والثانى أن اللاعب لن يكون مفيد للفريق، ومن المؤكد ضمه بمبلغ كبير في الموسم، بجانب الخوف من أداءه الفنى فى ظل تقدمه في العمر.
وفى النهاية الأمر حاليا فى الزمالك لا يزال فى طى التفكير، ولم يتم حسم الأمر نهائيا
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