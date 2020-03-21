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10 معلومات عن دواء "بلاكونيل 200" المُعالج لكورونا

السبت 21/مارس/2020 - 06:42 ص
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عقار بلاكونيل
عقار بلاكونيل
زينب وهبه
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كثر الحديث مؤخرًا عن عقار "بلاكونيل" ومساهمته في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أعلنت إحدى شركات الأدوية العالمية تقديم ملايين الجرعات منه بهدف معالجة 300 ألف مصاب بفيروس كورونا، مؤكدة أنه يساهم في القضاء على الفيروس، بينما صرحت وزارة الصحة والسكان عن معلومة مختلفة بشأن هذا العقار.

وتستعرض "الفجر" أهم المعلومات عن عقار بلاكونيل وهي:

1- هو عقار مكون من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين".
2- يُستخدم لعلاج الملاريا التي تحدث بسبب لدغات البعوض، وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

3- متوفر في عدد من الدول العربية، ويباع بسعر رخيص حيث لا يتجاوز 6 دولارات أمريكية.

4- ينتج في مصر منذ سنوات وهو عبارة عن علبة بها 6 شرائط بسعر 90 جنيها، ويحتوي على 60 قرصًا بتركيز 200 مجم.

5- أدرج من خلال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض في البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا المستجد.

6- من خلال تجارب بحثية تمت على عدد من المصابين بكورونا، أعلنت الصين أن المادة الفعالة في علاج الملاريا قد تكون فعالة في القضاء على فيروس كورونا، وأن الدواء سيدخل في طور التجارب لكي يتم التأكد من فعاليته.

7-أكدت هيئة الدواء المصرية، أن الدواء الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن علاج فيروس كورونا المستجد، والذي يحتوي على المادة الفعالة "هيدروكسي كلوروكوين" يتم إنتاجه في مصر في شكلين دوائيين الأول "بلاكونيل"، والثاني "هيدروكين"، ويُستخدمان لعلاج الملاريا والروماتويد والأمراض المناعية.

8- لم تُثبت أي جهة طبية دولية مدى فعاليته لعلاج فيروس كورونا القاتل حتى الآن.

9- يسبب في بعض الأحيان عدة آثار جانبية مثل الألم في البطن، وغثيان، وفقدان الشهية في بعض الحالات، والإسهال، والدوخة، وأحيانًا الصداع.

10- أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر أن عقار بلاكونيل لا يُستخدم في علاج الحالات الإيجابية للفيروس حيث يخضع المريض بالفيروس لبروتوكول علاجي محدد يعتمد على أسانيد علمية محددة.
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