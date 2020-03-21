من خلال النجوم.. "الفجر الفني" يطلق مبادرة للتوعية ضد فيروس "كورونا"





وطالب نجوم الفن من خلال مبادرة "الفجر الفني"، المواطنين بعدم الخروج من المنازل للحافظ على سلامنهم، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة لكي تتجاوز مصر الأزمة الصعبة التي تجتاح العالم، كما حرص بعض الفنانين على تهدئه الشعب بسب الخوف والقلق الذي سيطر على العالم بسب فيروس كورونا.



أماني كمال

قالت الفنانة أماني كمال، إنها حرصت على المشاركةة في الفيديو من أجل كارثه فيروس كورونا، َمناشدة الشعب بعدم الاستهتار بالفترة الصعبة التي نعيشها، كما تمنت أن ينتهي كل ذلك.



رولا سعد

وطالبت الفنانة اللبنانية رولا سعد، الجمهور بعدم الخروج من المنازل لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد، وساهمت بتقديم بعض النصائح من أجل عدم الممل من الجلوس في المنزل.



دوللي شاهين

ودعمت الفنانة دولي شاهين، هاشتاج "خليك بالبيت" للحافظ على صحة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، كما أكدت ان هذا الفيروس ليس له علاج حتى الآن لذلك تتمنى من الجميع بإن لا يخرج إلا للضرورة القصوى.









دشن الفجر الفني، مبادرة للتوعية الشعب المصري ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك من خلال نجوم الفن، الذين رحبوا بهذه المبادرة وتفاعلوا معها.