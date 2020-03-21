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"دونجا" يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز نهاية الموسم
السبت 21/مارس/2020 - 12:40 ص
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علي نبوي
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رد نبيل عماد "دونجا" متوسط ميدان فريق بيراميدز على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى أحد الأندية في الصيف المقبل.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"قمت بتجديد تعاقدي مع بيراميدز وسعيد بالتواجد في النادي".
وتابع :"بعدما علم المسئولين بأنه متبقي في عقدي موسم واحد قام النادي بتجديد التعاقد معي لمدة 4 مواسم أخرى".
وواصل :"أي أمر في يد إدارة بيراميدز وأركز حاليا في بطولة إفريقيا "الكونفدرالية للتتويج بها".
وأتم حديثه :"خروجي من نادي بيراميدز لن يتم إلا عن طريق مسئوليه لأنني مرتبط بتعاقد معه".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"قمت بتجديد تعاقدي مع بيراميدز وسعيد بالتواجد في النادي".
وتابع :"بعدما علم المسئولين بأنه متبقي في عقدي موسم واحد قام النادي بتجديد التعاقد معي لمدة 4 مواسم أخرى".
وواصل :"أي أمر في يد إدارة بيراميدز وأركز حاليا في بطولة إفريقيا "الكونفدرالية للتتويج بها".
وأتم حديثه :"خروجي من نادي بيراميدز لن يتم إلا عن طريق مسئوليه لأنني مرتبط بتعاقد معه".
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