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أسعار الدولار اليوم السبت 21-3-2020 بجميع البنوك

السبت 21/مارس/2020 - 12:33 ص
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أسعار الدولار الأمريكي اليوم السبت 21-3-2020
أسعار الدولار الأمريكي اليوم السبت 21-3-2020
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار خلال تعاملات الصباحية بالبنوك اليوم االسبت 21-3-2020..

 

 

 

وجاء سعر الدولار مستقًرا في تعاملات البنك المركزي مسجلا 15.96 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع،.وفي باقي البنوك استقر سعر الدولار ايضا عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بالبنك الأهلى الكويتي، وعند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع ببنك مصرف أبو ظبي الأسلامي، وعرض بنك مصر إيران للتنمية الدولار عند مستويات 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك عودة اللبناني نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التى سجلها في البنك التجاري الدولي.

 

 وعلى صعيد المصارف الحكومية، فقد سجل في البنك الأهلى وبنك مصر نفس الأسعار  حيث سجل سعر الدولار على شاشات أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنكيين نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع

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