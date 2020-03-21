جوجل يحتفل بعيد الأم 2020

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل" بعيد الأم، الذي يوافق اليوم 21 مارس، في مصر وبعض الدول العربية، حيث غير شعاره الرئيسي إلى زهرة عباد الشمس.





ويختلف يوم الاحتفال بعيد الأم من دولة إلى أخرى، حيث تحتفل معظم الدول العربية في 21مارس، أما في جنوب إفريقيا يحتفل به في 1 مايو والأرجنتين يحتفل في يوم 3 أكتوبر.



