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بسبب كورونا.. برشلونة يفكر في تخفيض أجور لاعبيه
السبت 21/مارس/2020 - 12:26 ص
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محمد الدمتناوي
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يفكر نادي برشلونة، خلال الاجتماع الذي سيعقده الإدارة، في تخفيض أجور اللاعبين والعاملين في النادي، خلال الفترة المقبلة، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأدى إنتشار فيروس كورونا في معظم البلاد، إلى إصابة العديد من نجوم الكرة العالمية، وتعليق كل الدوريات حتى إشعار آخر، ومنهم بطولة الدوري الإسباني.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الاجتماع سيعقد من أجل مناقشة عدد من الأمور المطروحة، من بينها كيفيه تخفيض التكاليف المالية بسبب عدم لعب أي مباريات.
وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يفكر في مطالبة نجومه بتخفيض أجورهم خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم أي مباريات بسبب فيروس كورونا.
يذكر أن العملاق الكتالوني يدفع حوالي 507 مليون يورو سنويًا في الرواتب، ما يجعل إدارة البارسا تفكر في تخفيض أجور اللاعبين والعاملين بشئ من الجدية
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