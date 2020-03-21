Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب كورونا.. برشلونة يفكر في تخفيض أجور لاعبيه

السبت 21/مارس/2020 - 12:26 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
Advertisements


يفكر نادي برشلونة، خلال الاجتماع الذي سيعقده الإدارة، في تخفيض أجور اللاعبين والعاملين في النادي، خلال الفترة المقبلة، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وأدى إنتشار فيروس كورونا في معظم البلاد، إلى إصابة العديد من نجوم الكرة العالمية، وتعليق كل الدوريات حتى إشعار آخر، ومنهم بطولة الدوري الإسباني.


وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الاجتماع سيعقد من أجل مناقشة عدد من الأمور المطروحة، من بينها كيفيه تخفيض التكاليف المالية بسبب عدم لعب أي مباريات.


وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يفكر في مطالبة نجومه بتخفيض أجورهم خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم أي مباريات بسبب فيروس كورونا.


يذكر أن العملاق الكتالوني يدفع حوالي 507 مليون يورو سنويًا في الرواتب، ما يجعل إدارة البارسا تفكر في تخفيض أجور اللاعبين والعاملين بشئ من الجدية
Advertisements

أخبار تهمك

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 20 مارس: ضربة قاتلة حلم الريال يوافق على الانتقال لبرشلونة.. وفاة أحد أفراد عائلة نجم الملكي بسبب كورونا.. بيريز يخطط لصفقة القرن الكبري

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

منذ أقل من ساعتين

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 20 مارس: الإعلان عن رحيل نجمي الفريق.. حقيقة انضمام الجوكر إلى بيراميدز.. القائد يُهاجم الإدارة.. الزمالك ينقض على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف سر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

06:40 م

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

10:56 م

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

09:42 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status