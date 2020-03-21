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"الفجر" تدعم قرارات الحكومة لمحاربة كورونا.. "خليك في بيتك.. احمي بلدك وأسرتك"

السبت 21/مارس/2020 - 12:37 ص
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الفجر
الفجر
الفجر
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أعلن موقع الفجر الإلكتروني، برئاسة الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي، كامل دعمها لقرارات الحكومة المصرية، التي تهدف إلى حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا.

وطالب صحفيو الفجر، بضرورة توخي الحذر و"عدم الاستهتار والاستخفاف بهذا الموضوع.. وكل مواطن ورب أسرة مسئول عن أسرته.. وعليه اتخاذ إجراءات لحماية أفراد أسرته"، قائلين: "#خليكم_في_البيت - #حافظ_على_بلدك_وأسرتك".



وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، جموع المواطنين عدم الخروج لمنع أى فرصة لانتشار العدوى، مشددا على ضرورة أخذ الأمر بجدية خلال الاسبوعين المقبلين، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار هذا الفيروس. 

وأوضح مدبولي، أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة هدفها وهمها الأوحد بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي "بأن مفيش حاجة اسمها خسائر مالية وأهم شيء هو أرواح وصحة المصريين".

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