ويزو تطرح أغنية لابنها إسماعيل بمناسبة "عيد الأم"





على كلمات كوميدية: "ماما.. ماما مين يابني.. ماما.. ماما إيه يا بني.. ليل نهار عمالة أشطف وأحايل فيه وألطف.. جبت أخري يا ناس وبصوت.. والواد مش عايز ينضف.. إسماعيل.. بيزن كتير"





وغنت ويزو الأغنية خلال لقائها في برنامج "معكم" للاعلامية منى الشاذلي المذاع على قناة "cbc" وهي من كلمات كريم كمال وألحان وتوزيع رامي المصري.



يذكر أن الإعلامية منى الشاذلى استضافت اللاعب حسين الشحات ووالدته في الفقرة الأولى من الحلقة وكذلك الإعلامية دينا رامز وبناتها في الفقرة الثانية وعدد من الأمهات في الفقرة الثالثة والفنانة الكوميدية ويزو في الفقرة الرابعة وذالك في حلقة خاصةمن برنامجها "معكم"المذاع على قناة "cbc".



وتشارك ويزو في مسلسل " تيمون وبومبا" والذي يشاركها في بطولته عدد من الفنانين منهم أحمد فهمي وأكرم حسني وبهذا العمل تعود إلى السباق الرمضاني من جديد.











طرحت الفنانة ويزو، أغنية لابنها إسماعيل بمناسبة عيد الأم وتحتوي الأغنية