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ويزو تكشف عن طبيعة شعورها بالأمومة لأول مرة

السبت 21/مارس/2020 - 12:50 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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كشفت الفنانة ويزو، عن احساسها بعد أن أصبحت أم قائلة: "في أول تلات شهور كنت عسولة قوي وأعصابي كانت تعبانة جدًا وكنت هبلة مش فاهمة حاجة وكل ما اسال أمي عن حاجة تقولي الظاهر كان بيتعمل كدة".

وتابعت ويزو خلال لقائها مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة Cbc قائلة: "كنت بتعب نفسيًا وخليت مامتي تاخد إجازة شهر من شغلها عشان تفضل قاعدة جمبي.. أنا كان وزني كبير لما حملت مكنتش متوقعة أني أحمل أساسا الحمد لله".

وأضافت ويزو قائلة: "الدكتور كان جايبلي استشاري تخدير لأني مكنش ينفع اتخدر كلي قاللي النصفي هيبقا حلو وجميل وهما بيركبوا القسطرة كنت بصوت وشفت عذاب في ولادتي".

يذكر أن ويزو قدمت، العديد من الأعمال الفنية منها لمعي القط، الكبير قوي، خلصانة بشياكة، جوازة ميري، عسل أبيض، فص ملح وداخ، جحيم في الهند.


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