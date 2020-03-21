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علاء مرسي لـ"الفجر الفني": "محمد رمضان نجم كبير وممثل موهوب"

السبت 21/مارس/2020 - 12:39 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أبدى الفنان علاء مرسي، رأيه في نوع الغناء الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، ورأيه فيه كممثل بشكل عام.

وقال علاء مرسي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "محمد رمضان نجم كبير وممثل موهوب"، مضيفًا أن الحفلات الغنائية التي يقدمها نوع خاص به قدمه والجمهور أعجب بها، معبراً عن ذلك قائلًا ربنا يوفقه في اللي بيعمله".

يشار إلى أن آخر أعمال علاء مرسي، فيلم "قهوة بورصة" الذي تدور أحداثه فى يوم واحد من خلال عدد من الأشخاص يلتقون على قهوة بورصة مصر بوسط البلد.

فيلم "بورصة مصر" بطولة "حسن حسني، لطفي لبيب، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر نجوي فؤاد، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبي أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعه من تأليف علاء مرسي، إخراج أحمد نور".


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