ويزو: والدتي كانت ترفض دخول مجال التمثيل.. وهددتني بإبعادي عنه





كشفت الفنانة "ويزو" عن بعض المواقف التي كانت تفعلها والدتها قائلة "كانت بتضرب أخويا محمد بالخرطوم وبتسمعلي قرآن وانجلش.. مكنتش بحبها تسمعلي بسبب ضربها"، كما تحدثت عن أناقة والدتها قائلة "بتلبس الخاتم شبه النضارة".

الإعلامية منى الشاذلي في حلقة خاصة من برنامج "معكم" المذاع على قناة "cbc" إلى





وأضافت: "كنا بننافس بعض معرفش كانت بتجيب امتياز ازاي.. بتجيب وقت منين تذاكر.. هي اللي كانت بتشجعني على المذاكرة".



وقالت ويزو أن والدتها كانت مجتهدة في دراستها وتحصل على تقدير امتياز رغم متابعتها لنا وعملها بالضرائب وأنها لم تقصر معنا في أي شئ.



وذكرت ويزو أن والدتها كانت ترفض دخولها في مجال الفن والتمثيل وهددتها برفضها لدخولها في هذا المجال إذا لم تجتهد في دراستها ولكن والدها كان موافقا على فكرة التمثيل، مشيرة إلى أن والدتها لرفضها التمثيل وهي "إحنا بتوع تمثيل.. من امتا إحنا بنمثل".

وأشارت خلال لقائها معدخول والدتها معها الجامعة حيث التحقت ويزو بكلية التربية ووالدتها كلية التجارة بجانب عملها في الضرائب.