Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد الشناوي يكشف الفارق بين بيراميدز في الموسم الماضي والحالي

السبت 21/مارس/2020 - 12:09 ص
Advertisements
الشناوي
الشناوي
علي نبوي
Advertisements
كشف أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن وجه الاختلاف بين بيراميدز في الموسم الماضي تحت قيادة المستشار تركي آل الشيخ، والحالي بقيادة رجل الأعمال الإماراتي سالم الشمسي.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"الاثنين من الشخصيات المرموقة في الوطن العرب، فالمستشار تركي آل الشيخ هو من تعاقد معي وكانت المكافأت كبيرة في الموسم الماضي، والأمور تسير بشكل مميز".

وتابع :"أما بخصوص مستر سالم الشمسي فهو يتعامل وفقا للائحة والعقود، وكانت هناك وعود بالحصول على مقابل مادي كبير في حالة الفوز على الزمالك بنهائي كأس مصر".

وأتم حديثه :"رغتبي هو البقاء في نادي بيراميدز ولا أعلم أي شئ عن مفاوضات الأهلي".
Advertisements

أخبار تهمك

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 20 مارس: ضربة قاتلة حلم الريال يوافق على الانتقال لبرشلونة.. وفاة أحد أفراد عائلة نجم الملكي بسبب كورونا.. بيريز يخطط لصفقة القرن الكبري

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف سر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ 42 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 20 مارس: الإعلان عن رحيل نجمي الفريق.. حقيقة انضمام الجوكر إلى بيراميدز.. القائد يُهاجم الإدارة.. الزمالك ينقض على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

06:40 م

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

10:56 م

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

09:42 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status