أحمد الشناوي يكشف الفارق بين بيراميدز في الموسم الماضي والحالي

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن وجه الاختلاف بين بيراميدز في الموسم الماضي تحت قيادة المستشار تركي آل الشيخ، والحالي بقيادة رجل الأعمال الإماراتي سالم الشمسي.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"الاثنين من الشخصيات المرموقة في الوطن العرب، فالمستشار تركي آل الشيخ هو من تعاقد معي وكانت المكافأت كبيرة في الموسم الماضي، والأمور تسير بشكل مميز".



وتابع :"أما بخصوص مستر سالم الشمسي فهو يتعامل وفقا للائحة والعقود، وكانت هناك وعود بالحصول على مقابل مادي كبير في حالة الفوز على الزمالك بنهائي كأس مصر".



وأتم حديثه :"رغتبي هو البقاء في نادي بيراميدز ولا أعلم أي شئ عن مفاوضات الأهلي".