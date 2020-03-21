ننشر الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالبحر الأحمر (صور)

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، القيام بعمليات تطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم فى جميع مدن البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر فى بيان لها مساء الجمعة، أن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، والفرق بالإدارات الصحية بالغردقة وغارب وسفاجا ومرسى علم والقصير والشلاتين للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.





وقامت الفرق بتطهير مدارس رأس غارب، ومساجد مرسى علم والقصير وسفاجا والشلاتين حيث قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 15 منتجع سياحي بالغردقة وسهل حشيش ومبنى الأحوال المدنية ومكتب الخبراء وبنك الدم وجهاز شئون البيئة والأمن المركزي وكلية التربية والمدينة الشبابية وحي الشمال والسوق وقرية الصيادين. وبمدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم قسم الشرطة ومجلس المدينة ومدرسة العبور ومدرسة السادات، وبمدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم السجل المدني وقسم الشرطة والمسجد الكبير والمسجد الإسلامي والشهر العقاري والمحكمة.





وفي مدينة القصير تم تطهير وتعقيم إحدى المنتجعات السياحية وقسم الشرطة ومسجد السنوسي والمقرات الأمنية والشوارع المحيطة، وفى مرسى علم تم رش وتطهير وتعقيم المسجد بالسوق ومسجد النجع البحري والمركز الإسلامي ومصلى الموقف.وبمدينة الشلاتين تم رش مسجد أبو بكر الصديق والسوق الدولى ومجلس المدينة ومستشفى الشلاتين المركزي، بالإضافة إلى عمل حملات توعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية.



