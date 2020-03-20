الشناوي: شريف إكرامي اختار الصح.. وبيراميدز طلبوا تجديد التعاقد معي

يرى أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بأن شريف إكرامي حارس الأهلي اختار القرار الصح بالرحيل عن النادي الأحمر.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"شريف إكرامي أخ وقيمة كبيرة في مصر والنادي الأهلي، واتخاذ قراره بالرحيل عن النادي الأحمر اختار القرار الصح".



وتابع :"أرى بأن أمامه الكثير من الوقت لكي يشارك في المباريات وعليه اختيار المكان الذي يليق به وبإسمه".



وعن الأنباء التي ترددت باتفاق إكرامي مع بيراميدز قال :"شريف ينور أي مكان وجلسنا مع بعض فترة كبيرة في منتخب مصر وهو من الشخصيات الكبيرة والمحترمة ولو اختار بيراميدز سيكون إضافة قوية وأهلا وسهلا به".



وأشار :"بيراميدز يوفر كل عوامل النجاح، ويسعى لكي يكون بين مصاف الأندية الكبيرة".



وواصل :"هناك حديث من جانب إدارة بيراميدز لتجديد تعاقد النادي معي، وكانت مع كابتن هاني سعيد المدير الرياضي خلال رحلة زامبيا الأخيرة".



وزاد :"طالبت الكابتن هاني سعيد باللعب رغم أنني مقتنع جدا بالمستوى الذي يقدمه مهدي سليمان".



وأتم :"نادي بيراميدز يتعامل بشكل راق مع اللاعبين ويقدرهم جيدا".

