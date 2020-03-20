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الشناوي: شريف إكرامي اختار الصح.. وبيراميدز طلبوا تجديد التعاقد معي

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:54 م
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الشناوي واكرامي
الشناوي واكرامي
علي نبوي
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يرى أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بأن شريف إكرامي حارس الأهلي اختار القرار الصح بالرحيل عن النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"شريف إكرامي أخ وقيمة كبيرة في مصر والنادي الأهلي، واتخاذ قراره بالرحيل عن النادي الأحمر اختار القرار الصح".

وتابع :"أرى بأن أمامه الكثير من الوقت لكي يشارك في المباريات وعليه اختيار المكان الذي يليق به وبإسمه".

وعن الأنباء التي ترددت باتفاق إكرامي مع بيراميدز قال :"شريف ينور أي مكان وجلسنا مع بعض فترة كبيرة في منتخب مصر وهو من الشخصيات الكبيرة والمحترمة ولو اختار بيراميدز سيكون إضافة قوية وأهلا وسهلا به".

وأشار :"بيراميدز يوفر كل عوامل النجاح، ويسعى لكي يكون بين مصاف الأندية الكبيرة".

وواصل :"هناك حديث من جانب إدارة بيراميدز لتجديد تعاقد النادي معي، وكانت مع كابتن هاني سعيد المدير الرياضي خلال رحلة زامبيا الأخيرة".

وزاد :"طالبت الكابتن هاني سعيد باللعب رغم أنني مقتنع جدا بالمستوى الذي يقدمه مهدي سليمان".

وأتم :"نادي بيراميدز يتعامل بشكل راق مع اللاعبين ويقدرهم جيدا".
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