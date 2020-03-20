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"الموارد البشرية" تتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:45 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من القرارات والإجراءات الوقائية والاحتزازية؛ بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة.

وتلك القرارات انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ومنع دخوله وتفشيه، وتضافرًا مع التحركات الحكومية من كافة الجهات؛ لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة، وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية، التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي.

*ومن ضمن القرارات:
1- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.
2- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
3- استمرار الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
4- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
5- احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
6- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج "أجير" لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.

كما كشفت وزارة الموارد البشرية، عن استمرار هذه المبادرات والقرارات حتى انفراج أزمة كورونا، موضحة أنها اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ وذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية للحد من انتشار هذا الفيروس، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الموارد البشرية المملكة السعودية الاجراءات الوقائية

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