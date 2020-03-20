أسعار النفط تتهاوي وتصل إلى أدني مستويتها منذ حرب الخليج

هوىت أسعار النفط باكثر من 10% ، يوم الجمعة، وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حرب الخليج في 1991، وسط مباحثات بين المنتجين لتخفيف حدة الصراع بين روسيا والسعودية أكبر المنتجين للنفط لمعاودة الأسعار إلى مستويتها الطبيعية.

وتكبدت أسعار الخام الأمريكي خسارة أسبوعية بلغت 29 %، هي الأشد لها منذ اندلاع حرب الخليج بين الولايات المتحدة والعراق في 1991. ونزل خام برنت 20 %. وتراجع كلا خامي القياس لأربعة أسابيع متتالية.

وتراجعت يوم الجمعة العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 5.2 %ليتحدد سعر التسوية عند 26.98 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي تسليم ابريل 2.69 دولار أو 10.7 % لتغلق على 22.53 دولار للبرميل.