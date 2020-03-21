Advertisements
Advertisements
Advertisements

لليوم الثاني.. شارع المعز بلا زوار تطبيقًا لقرار الغلق (صور)

السبت 21/مارس/2020 - 03:35 ص
Advertisements
مشهد من الشارع
مشهد من الشارع
حسام زيدان
Advertisements
لليوم الثاني على التوالي يخلوا شارع المعز تمامًا من الزوار بعد الساعة السابعة مساءً.
 
وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على مجموعة من الصور تظهر شارع المعز لدين الله الفاطمي منذ قليل حيث ظهر خاليًا من والمارة بعد تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحلات والمقاهي والكافيهات من الساعة 7:00 مساء وحتى 6 صباحًا كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز لدين الله الفاطمي، إنه في مثل هذا الوقت كان يوجد في شارع المعز مئات الزائرين خاصة مساء الجمعة، حيث يستغل أغلب المواطنين منهم أن يوم السبت عطلة عمل، فيكون ليل الجمعة مناسبًا للتجول في أروقة القاهرة التاريخية.

يذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين يوم الخميس، وذلك على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وتضمن القرار الأول، تحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 - 3 - 2020.

وتضمن القرار الثاني في مادته الأولى: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

‎وأشار القرار في مادته الثانية، إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية، مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ‎ونص القرار في مادته الثالثة، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ومن ناحيتها شددت وزارة السياحة والآثار على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما أطلقت الوزارة حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

تأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصريين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.

كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.
لليوم الثاني.. شارع المعز بلا زوار تطبيقًا لقرار الغلق (صور)
لليوم الثاني.. شارع المعز بلا زوار تطبيقًا لقرار الغلق (صور)
لليوم الثاني.. شارع المعز بلا زوار تطبيقًا لقرار الغلق (صور)
لليوم الثاني.. شارع المعز بلا زوار تطبيقًا لقرار الغلق (صور)
لليوم الثاني.. شارع المعز بلا زوار تطبيقًا لقرار الغلق (صور)
لليوم الثاني.. شارع المعز بلا زوار تطبيقًا لقرار الغلق (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقاهى مطة قرار مجلس الوزراء صحة عالمية تطهير وتعقيم تداعيات كورونا المولات السلع الغذائيه الاجراءات الوقائية إغلاق المحلات

أخبار تهمك

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف سر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 20 مارس: ضربة قاتلة حلم الريال يوافق على الانتقال لبرشلونة.. وفاة أحد أفراد عائلة نجم الملكي بسبب كورونا.. بيريز يخطط لصفقة القرن الكبري

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. برودة وأمطار على هذه المناطق

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كمامات واقية وأدوات تعقيم للعاملين بالمناطق الأثرية (صور)

السياحة والآثار: 1000 بوستر للوقاية من فيروس كورونا (صور)

لمواجهة كورونا.. إجراءات مشددة على مكاتب الأثار بمطار القاهرة

سائحة إنجليزية تنتقد حكومتها بسبب كورونا.. وتؤكد: الإجراءات المصرية أكثر حماية

شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا

إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

06:40 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status