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ننشر آخر تحديث لبيانات مستحقي الخدمات من وزارة التضامن الاجتماعي

السبت 21/مارس/2020 - 07:33 ص
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وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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نشر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، آخر تحديث لبيانات مستحقي الخدمات من الوزارة بالأرقام، لشهر مارس الجاري لعام 2020، وجاءت كالتالي: 

- بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 419 ألفا و669 شخصا، حيث تشمل مظلة الضمان الاجتماعي جميع الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال وحتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل أيضا، ولكن هناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة، ولكنه لا يوجد به المميزات التي يتمتع بها المستفيدون من تكافل وكرامة.

وبلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة مليون و073 ألفا و475 شخصا، حيث إن برنامج "كرامة" يجرى من خلاله  صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات بـ350 جنيهًا للفرد شهريًا، وقد يحصل على مساعدات بحد أقصى 3 أفراد بالأسرة الواحدة.

- بلغ عدد مستفيدي تكافل مليونا 902 آلاف و273 شخصا، ويرتبط برنامج "تكافل" بالأسرة الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، ويجرى فيها صرف مساعدات للفرد بالأسرة 325 جنيهًا شهريًا، كما يجرى صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهي بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات.

- بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و287 ألفا المعاشات و040 أشخاص، حيث كان الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 900 جنيه، وفقا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة.

- بلغ عدد منافذ صرف المعاشات 17 ألفا و620 منفذا؛ لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

-  بلغ عدد المؤمن عليهم 16 مليونا 954 ألفا  و898 شخصا، حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر "المؤمن عليه وصاحب المعاش" أو بشكل غير مباشر "أفراد الأسرة".
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