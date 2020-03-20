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البورصة الأمريكية تواصل أدائها السيء وتغلق تعاملات اليوم علي تراجعات

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:12 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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 ختمت الأسهم الأمريكية أسوأ أسابيعها منذ أكتوبر  2008، بتراجع أكثر من 4% للمؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة مع فرض  الولايات المتحدة قيود صارمة على المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 913.21 نقطة بما يعادل 4.55 % إلى 19173.98 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 104.51 نقطة أو 4.34 % ليسجل 2304.88 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 271.06 نقطة أو 3.79 % إلى 6879.52 نقطة.

 

 

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