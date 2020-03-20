البورصة الأمريكية تواصل أدائها السيء وتغلق تعاملات اليوم علي تراجعات

ختمت الأسهم الأمريكية أسوأ أسابيعها منذ أكتوبر 2008، بتراجع أكثر من 4% للمؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة مع فرض الولايات المتحدة قيود صارمة على المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 913.21 نقطة بما يعادل 4.55 % إلى 19173.98 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 104.51 نقطة أو 4.34 % ليسجل 2304.88 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 271.06 نقطة أو 3.79 % إلى 6879.52 نقطة.