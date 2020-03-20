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شاهد.. مفاجأة وهدية حسين الشحات لوالدته على الهواء بمناسبة "عيد الأم"

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:10 م
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حسين الشحات
حسين الشحات
علاء خليف
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فاجئ حسين الشحات نجم الأهلي، والدته بتقديم هدية عيد الأم إليها علي الهواء، وذلك خلال ظهورهما في برنامج "معكم" عبر شاشة قناة "CBC" الفضائية.

وأكدت والدة حسين الشحات أنها تتمني دائمًا تألق نجلها في المباريات وتسجيله للأهداف، وتكون حزينة جدًا عندما يغيب عنه التوفيق، مشيرة إلي أنها انهارت من البكاء بعد إصابته مع منتخب مصر وسافرت على الفور للإطمئنان عليه.

وأضافت: " حسين يحرص دائمًا على تقديم الهدايا لي في المناسبات المختلفة، وأتذكر تقديمه هدية لي وهو صغيرًا عبارة عن طاقم أطباق مازالت أحتفظ به حتي الآن، ولم ينسي أبدًا تقديم هدية "عيد الأم" لي ويتذكرني دائمًا رغم انشغاله في التدريبات والمباريات".

وحرص "الشحات" على تقديم هدية "عيد الأم" لوالدته في البرنامج وعلي الهواء أمام المشاهدين، وهي عبارة عن سلسلة ذهبية، وقام بتقبيل "قدم" والدته أمام الجميع، اعترافا منه بدورها العظيم في حياته وما وصل إليه الآن.

واختتمت والدة حسين الشحات حديثها: " الكثيرين حاولوا الوقوف في طريقي حتي يفشل أبنائي لكنني أصريت على تربيتهما بشكل جيد ووضعهما على الطريق الصحيح والحمد لله نجحت في ذلك".

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الكلمات المفتاحية

عيد الأم حسين الشحات الأهلي

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