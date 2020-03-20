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شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:13 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الحديث الذي دار بينه وبين شريف إكرامي حارس الأهلي، عقب قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.


وقال في تصريحات تلفزيونية :"شريف تحدث معي وقال بأنه كان المفترض أن يكىن الكلام معي منذ فترة وبالتالي الأمور لم تسير كما أريد".


وأضاف :"الموقف بالنسبة لي علمته وعلاقتي مع المدرب ممتازة، وطلبت من فايلر أن يتم حسم موقفي".


وتابع :"شريف شعر بأن النادي لا يرغب في تجديد تعاقده، وعلى ذلك قرر الرحيل عن النادي وكتابة التغريدات على تويتر".

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