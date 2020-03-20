إسرائيل تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تجاوز أعداد المصابين بالفيروس في إسرائيل 700 مصاب.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحالة الأولى للوفاة بفيروس كورونا كانت لمسن يبلغ من العمر 88 عاماً، وإنه توفي في مستشفى شعاري تسيدك في مدينة القدس المحتلة.





وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 705 شخص، بينهم جنديان في الجيش الإسرائيلي، الذي ارتفع عدد المصابين في صفوفه إلى 12 جندياً.





وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماع لها صباح الجمعة، على إجراءات حالة الطوارئ في إسرائيل، والتي تضمنت فرض إغلاق كامل في إسرائيل لمدة 7 أيام وسيتم تجديدها بحسب الحاجة بشكل أسبوعي، وذلك للحد من تفشي فيروس الكورونا.





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه المتوقع أن تعلن الحكومة الإسرائيلية في الأيام القادمة، إغلاق الأسواق الكبيرة بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين يأتون إلى هذه الأماكن، ويتنقلون بشكل مزدحم، مما يشكّل انتهاكات كبيراً لأنظمة الطوارئ.





وقالت وزارة الصحة، أمس الخميس، إن ارتفاع العدد نجم عن الزيادة في وتيرة الفحوصات خلال الساعات الماضية حيث تم إجراء أكثر من 2200 فحص.

وأضافت أنه تم إدراج 6 إصابات في حالة حرجة و13 في حالة متوسطة و498 في حالة طفيفة.

وبحسب الوزارة فإن 12 من المصابين تعافوا من المرض.







