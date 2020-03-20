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بيل ينضم إلى مبادرة "حارب الكورونا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:10 م
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بيل
بيل
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انضم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، إلى مبادرة "حارب الكورونا" والتي انضم لها عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي مثل دانييل جيمس ولوك شو لجمع أموال تساعد في مكافحة فيروس كورونا عبر المشاركة في لعب مباريات "أونلاين" في لعبة "فيفا 20".

وباتت هذه واحدة من ضمن الطرق المفضلة لدى الرياضيين للمشاركة في دعم الأعمال الساعة لمكافحة المرض، مثل المبادرة المشابهة الموجودة في الدوري الإسباني بالفعل ببطولة "أونلاين" في نفس اللعبة وستنطلق اليوم الجمعة، بمشاركة ممثل عن كل وحد من فرق الليغا.

وما زال موعد انطلاق مبادرة بيل مجهولا، لكن الأرباح الناجمة عن البث الحي لمباريات البطولة سيتم تخصيصها لمكافحة فيروس الكورونا المستجد.

وأكد حتى الآن كل من لوك شو ودانييل جيمس (مانشستر يونايتد) وميسون ماونت وروبن لوفتوس شيك وبيلي جيلمور (تشيلسي) وجوردان بيكفور دومينيك كلافير ليوين (إيفرتون) وكيران تييرني (آرسنال) مشاركتهم في البطولة التي دعا لها بيل بين لاعبي الدوري الإنجليزي.

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