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عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:56 م
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سانوفي تكتشف أول علاج لكورونا
سانوفي تكتشف أول علاج لكورونا
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كشفت كرستيل صغبيتي رئيسة شركة سانوفي مصر والسودان، عن أن الشركة تجري عدد من الأبحاث عن الأدوية التى تنتجها وتحتوي على مادة هيدركسي كلوروكين؛ لتحقق من فاعليتها في القضاء على فيروس كوفيد 19 المعروف بأسم كورونا المستجد. 

 

وأضافت" صغبيتي" خلال مداخلة  تلفونية مع برنامج الحكاية اليوم للأعلامي عمرو أديب المذاع على قناة " أم. بي .سي .مصر"، أن هذة الأبحاث التى تجريها الشركة على الأدوية التى تنتجها وتحتوي على مادة هيدركس كلوروكين جائت بعدما أثبتت دراسة فرنسية فاعلية هذة المادة في القضاء على فيروس كورونا لعدد 36 مصاب خلال 6 أيام، مشيرة إلى أن الشركة نتتج دواء بلاكنيل الذي يحتوي على هذة المادة ويستخدم في علاج المالريا منذ عام 1955.

 

وتابعت،" نعمل الآن على التأكد من صحة نتائج الدراسة المعلنة، وتجربة دواء بلاكنيل على عدد من المرضي للتأكد من صلاحيتة في معالجة فيروس كوفيد 19، وهل يجوز استخدامة لجميع المرضي أم لا، ملمحا إلى أن التأكد من فاعليتة هذه المادة للقضاء على الفيروس سيستغرق فترة من الزمن.

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