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الكنيسة الكاثوليكية تلغى القداسات حتى إشعار آخر

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية رسميا تعلبق الإحتفال مع الشعب والقداسات إلى حين إشعار آخر بسبب لأزمة انتشار فيروس كورونا، حيث علق الأب هانى باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية فى تصريح إلى "الفجر"، قائلا: مما لا شك فيه أن الكنيسة تهتم بأرواح المؤمنين وبأرواح أبناءها وبالتالى فهو ذلك الكنز الأكبر الذى لابد أن نحافظ عليه ومن أجل المخاطر المتواجدة والفرص الكثيرة لنقل العدوى قامت الكنيسة بتعليق القداسات لمساعدة التقليل من التفشى بهذا المرض.

وتابع: تهيب الإيبارشية بأبناءها بكل الأجراءات كالجلوس فى المنزل والدخول مع الله فى علاقه فردية عن طريق الكتاب المقدس والصلاة.

كانت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر قد أصدرت بيانا رسميا ونص البيان على الآتى: في إطار ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وحرصا على حياة جميع المواطنين، من أي مخاطر صحية قد تهدد حياتهم، وحياة عائلاتهم، وتماشيا مع القرارات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية، التزاما بمعايير الصحة والسلامة، التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية، قرر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة والمؤتمرات الكنسية لجميع المذاهب الإنجيلية في مصر، اعتبارا من الخميس ١٩ مارس وحتى نهاية شهر مارس الحالي بجميع أنحاء الجمهورية.

أما فيما يختص بالعبادة يوم الأحد، يتم ذلك مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، كما يجوز لمجلس الكنيسة المحلية اتخاذ القرار بإقامة العبادة عبر البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، دون حضور الشعب، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المذاهب والكنائس الإنجيلية بمصر.

كما أكد البيان على اتخاذ جميع الكنائس كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم واتباع للإرشادات الصحية اللازمة وتخصيص يومي الجمعة والسبت ٢٠ و٢٧ مارس للصوم والصلاة والتضرع إلى الله ليجيز هذه الأزمة.

يشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أتخذت عدة إجراءات لمواجهة الفيروس القاتل والمعروف عالميا باسم كورونا حيث أصدرت عدة بيانات رسمية بإغلاق الأديرة ومنع الزيارات وهم دير الأنبا بولا والبراموس ودير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ودير سانت كاترين.
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الكلمات المفتاحية

دير الأنبا بولا الكنيسة القبطية القس اندرية زكي الظروف الاستثنائية الإجراءات الاحترازية ازمة فيروس كورونا

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