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دوريات أمنية تجوب شوارع الجيزة للتأكد من إغلاق المحلات

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:59 م
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حملات
حملات
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مساء اليوم الجمعة، حملاتها الليلية على جميع أنحاء المحافظة، للتأكد من إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والملاهي الليلية، والكافتيريات والمقاهي، والمولات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مدير أمن الجيزة على ضباط وأفراد جميع أقسام ومراكز القطاع بتسيير دوريات بجميع أنحاء المحافظة، والتأكيد على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها في الميعاد المحدد وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وحررت الأجهزة الأمنية بالجيزة عددا من المخالفات للمحلات التجارية والمطاعم الغير الملتزمة بالقرار، كما استمر أصحاب المحلات والمهن التي لا يسري قرار الغلق عليها في فتح أبوابها مثل: المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة بالمحافظة.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور من اليوم وحتى 3132020 للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس في مادته الأولى على أن: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية" وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
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مقاهى المولات السلع الغذائيه الجيزة الأجهزة الأمنية إغلاق المحلات

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