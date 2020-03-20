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مدحت تيخا لـ"الفجرالفني": أمي سائقة توك توك في "يا أنا يا جدو"

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:57 م
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مدحت تيخا
مدحت تيخا
مصطفى فكيه
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انتهي الفنان مدحت تيخاk من تصوير مسلسل "بت القبايل" الذي تم عرضه الأيام الماضية على شبكة قنوات الحياة، وحقق نجاحا كبيراُ وانتشارا واسعا بين الجمهور، وشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم الفنانة حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، محمود عبد المغني، محمد رياض، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وسيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.

وقال الفنان مدحت تيخا لـ"الفجر الفني" بـ أنه سيخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "يا أنا يا جدو" بجوار نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وبالأخص الكوميديا وأبرزهم طارق صبري وأحمد بدير وأحمد سلامة ومحمد نجاتي وعبدالله مشرف وسارة سلامة ورنا سماحة وليلي حسين ومن تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.

وأضاف "تيخا" بأنه يقدم دور كوميدي جديد في المسلسل بشخصية "خليل"، شاب من منطقة شعبية وهو فقير جدًا وتعمل والدته سائقة توكتوك، وتجسد هذه الشخصية الفنانة سميرة صدقي، وبيتمني أن يكون له فلوس كتير.
وأشار بأنه يستكمل التصوير مع انتشار فيروس كورنا، قائلاُ:" بنحاول نعقم المكان قبل التصوير، بالإضافة للكمامات والجوانتي، للحفاظ على الحد من انتشار الفيروس".

وكان المخرج عادل الأعصر حدد يوم الثلاثاء الماضي كأول أيام التصوير، وقام بتحديد أماكن بعينها وخلق مناخ خاص للعمل يتناسب مع قرارات الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية التي أقرها منذ بضعة أيام للحفاظ على أفراد المهنة من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وحضر أول أيام التصوير كافة أبطال المسلسل وعلى رأسهم المؤلف فتحي الجندي والنجم أحمد بدير والفنان طارق صبري والفنانة سارة سلامة ومدحت تيخا وأحمد سلامه.

والمسلسل من إنتاج عصام طنطاوي وتأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر ومدير تصوير شيتوس، ويشترك في البطولة كل من أحمد بدير وطارق صبري وسارة سلامة ومدحت تيخا وأحمد سلامة وسميرة صدقي ومحمد نجاتي وعلاء زينهم وعبدالله مشرف.
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الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان2020 مسلسل يا أنا يا جدو مدحت تيخا ساره سلامه

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